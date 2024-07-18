Владика Нестор у «Малому Почаєві» звершив чин оновлення храму

7 липня митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор відвідав Збаразьке благочиння. Високопреосвященнійший владика звершив у храмі Преображення Господнього в селі Решнівка Божественну літургію та чин оновлення храму.

Під час богослужіння митрополитові Нестору співслужили настоятель храму протоієрей Микола Кучер, секретар єпархії протоієрей Олексій Головацький, Збаразький благочинний протоієрей Іван Лесик, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, запрошене духовенство.

Під час відправи була піднесена молитва про визволення України від російських загарбників та молитва за здоров’я українських воїнів, які ціною власного життя захищають нашу незалежність. За Літургією архієрей вручив богослужбову нагороду протоієреєві Миколі Кучеру – право носіння хреста з прикрасами.

Село Решнівку здавна називають «Малим Почаєвом». Біля села є святині: Свята гора, печерний монастир та храм, в якому чудотворний образ Божої Матері – «Всіх сумуючих радості» зцілює людей. Решнівка – один із центрів паломництва.

Печеру і кам᾿яні лежаки видовбали ченці у 870–992 рр. задля строгого покутного життя в ній. Святий образ Богородиці, згідно переказів, подарував подорожуючий чернець власниці села Решнівка, що була з роду князів Збаразьких-Воронецьких, Марії Савич. А Марія побудувала на скелі над печерою дерев᾿яну церкву Преображення Господнього, щоб помістити в ній подарований образ.

Під час освячення храму (подія відноситься ще до 1650 року) відбулось перше зцілення паралізованого сина місцевої селянки, а село отримало ще одну назву – «Малий Почаїв». З того часу стали сходитись прочани на гору Решнівецьку. Серед збережених документальних джерел тих часів – Книга записів чудесних духовних і фізичних зцілень. У книзі було записано 380 випадків чудесної помочі для віруючих християн.