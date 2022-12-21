Візитації храмів Тернопільщини та подарунки напередодні свята Миколая Чудотворця (фото)

У Товстому освятили каплицю і роздали «миколайчики» вихованцям Заліщицького навчально-реабілітаційного центру

13 грудня архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон відвідав Свято-Андріївську парафію смт Товсте Заліщицького благочиння. Заліщицький благочинний, настоятель храму, митрофорний протоієрей Олексій Паленичка запросив архіпастиря очолити святкову молитву. Владика Тихон разом з запрошеним духовенством звершив освячення води, купелі і каплиці. На завершення висловив слова подяки настоятелю отцю Олексію та парафіянам за багаторічну щиру працю на благо Святої Церкви, а мецената Віталія Бадла нагородив благословенною грамотою.

Того ж дня архієпископ Тихон разом із Заліщицьким благочинним та духовенством завітав до Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. Владика роздав солодкі подарунки дітям, а директору Богдану Миронюку для потреб навчального закладу передав прасувальну машину, ковдри, футбольні і баскетбольні м’ячі, які придбали Тернопільсько-Бучацька єпархія та меценати. Діти радо вітали владику і гостей теплими словами та віршами і висловлювали вдячність за гостинці.

Нагорода для капелана і презентація галереї портретів архієреїв

В день пам’яті святого апостола Андрія Первозваного архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор звершив Божественну Літургію в Андріївському храмі Свято-Троїцького собору Підволочиська з нагоди престольного свята.

Його Високопреосвященству співслужили настоятель собору, Підволочиський благочинний протоієрей Тарасій Махніцький, секретар єпархії протоієрей Олексій Головацький, запрошене духовенство.

Архієпископ Нестор вручив чергову богослужбову нагороду – митру – капеланові 44-ї артилерійської бригади протоієреєві Володимиру Андрухіву.

Під час Богослужіння лунали особливі молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і народ, за спокій душ усіх полеглих оборонців нашої держави та її мирних жителів.

15 грудня в Тернопільському єпархіальному управлінні ПЦУ з нагоди 120-річчя від часу призначення першого єпископа на Кременецьку кафедру, що поклало початок православним архієреям Тернопільщини, відбулася презентація галереї портретів архієреїв, які були на Кременецькій та Тернопільській кафедрах від 1902 року, з представленням історичного дослідження їх життя та діяльності.

У заході взяли участь архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, автор портретів – багаторічний секретар Тернопільсько-Кременецької єпархії протоієрей Мирон Гах та автор праці про 120-річчя Кременецької кафедри, історик, протоієрей Василь Хоміцький, а також доктори історичних наук, релігієзнавці Ярослав Стоцький та Елла Бистрицька та ін.

«Ця тема ще мало досліджена. І нинішній захід – це своєрідний поштовх і стимул, щоби продовжувати досліджувати тематику історії Православної церкви на Тернопільщині. Ця портретна галерея є живим втіленням історії, до якої ми торкаємося і наступниками якої ми з вами є», – наголосив владика Нестор.

Мирон Гах і Василь Хоміцький сподіваються, що їхні напрацювання стануть хорошою базою для подальших досліджень істориків та духівників.

Зустріч у «Карітасі»

16 грудня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк зустрівся з родинами загиблих воїнів у приміщенні Тернопільського благодійного фонду «Карітас». З нагоди прийдешнього празника св. Миколая та Різдва Христового кир Василій звернувся зі словами духовної підтримки та подякував родинам за те, що їхні сини, батьки, чоловіки виконали свій обов’язок воїна, ставши на захист України.

Директор благодійного фонду о. Роман Загородний запросив близько 60 родин загиблих воїнів. Усі спільно молилися заупокійну панахиду за воїнами, які віддали життя за Україну. Відтак відбувся мистецький виступ зразкового фольклорно-обрядового ансамблю «Ходаки» під керівництвом Михайла Полюги, який потішив присутніх виконанням патріотичних пісень та колядок. За допомоги жертводавців кожна сім’я отримали подарунки від митрополита Василія.

Владика Тихон очолив Божественну Літургію у Кровінці

18 грудня архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон завітав до Свято-Покровського храму с. Кровінка, де звершив святкову Божественну Літургію.

Настоятель храму – митрофорний протоієрей Андрій Чупровський запросив владику Тихона очолити Богослужіння. Архіпастир звершив освячення антимінсів для храмів Теребовлянського благочиння. Його високопреосвященству співслужив обласний благочинний митрофорний протоієрей Володимир Якубишин та запрошене духовенство. Під час Літургії владика Тихон звершив дияконську хіротонію над іподияконом Тарасом Чупровським.