Партнери України невідкладно мають запровадити пакет санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС і НАТО.

На цьому наголосив лідер УДАРу Віталій Кличко.

УДАРівці кажуть, своїми діями щодо визнання “незалежності” нелегітимних формувань “ДНР” і “ЛНР”, які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей, Росія фактично оголосила Україні війну.

УДАРівці наголошують, що правитель Росії цинічно і неадекватно поставив під сумнів існування української держави і українського народу.

– У Донецьку і Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч. Оперативно, після виступу Путіна, і визнання ним абревіатурних утворень, зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці?! Безглуздя і повна зневага до міжнародного права і суверенітету незалежних країн! – зазначив лідер УДАРу Віталій Кличко.

Він наголосив на тому, що Україна обрала свій шлях і своє майбутнє! І воно – не в російській імперії. А – в цивілізованій демократичній спільноті країн.

– За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Демократичний світ, сподіваюся, розуміє масштаб загрози. Що Путін, який перекреслив дипломатичні зусилля для подолання кризи, зупинятися не збирається. Саме тому партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС і НАТО, – закликав Віталій Кличко.

Він також подякував тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати санкції.

Лідер УДАРу наголосив на тому, що цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити! Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України.

– Ми віримо в наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми єднаємося перед загрозою! Єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом! На нашій стороні – справедливість і правда. Ми – у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна. Це випробування, через які ми повинні пройти. Рішуче, усі разом, з холодним розумом і витримкою, щоб зберегти державу, щоб Україна стала сильнішою, стала успішною. Перемагають не тільки силою, перемагають духом! І українці це доводили не раз! Слава Україні! – наголосив Віталій Кличко.