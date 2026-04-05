На Запоріжжі загинув Герой з Чортківщини Віктор Рак

Сумна звістка надійшла на Тернопільщину — у війні з російськими окупантами загинув Віктор Рак, уродженець Борщева, який проживав у селі Урожайне Чортківського району.

Як повідомили у Чортківській районній військовій адміністрації, трагедія сталася 29 березня 2026 року поблизу населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області.

Воїн загинув під час переміщення до вогневої позиції внаслідок удару ворожого БпЛА.

Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну

Віктор Рак, 1983 року народження, з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, аби стати на захист рідної землі.

Під час служби він отримав важке поранення, однак після лікування знову повернувся до побратимів і продовжив службу.

Вічна пам’ять Герою

У Чортківській районній військовій адміністрації висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Подвиг Віктора Рака — це приклад мужності, відданості та любові до України.

Нагадуємо: на Чортківщині зростає кількість випадків сказу серед тварин.

Читайте також: Атака дронів на Тернопільщину.