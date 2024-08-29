«Військовий» та «силовий» ПДФО: ефективність використання податку

«Військовий» ПДФО був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із «силовим» ПДФО всупереч обʼєднуючій пропозиції Асоціації міст України про спільну відповідальність, спільний захист і звільнення наших територій, спільну Перемогу.

За відсутності орієнтовно 115 млрд гривень, вилучених державою з бюджетів громад, органи місцевого самоврядування продовжують максимально допомагати Обʼєднаним силам Збройних Сил України, але коштів на всі запити військових критично не вистачає.

Інформацію про використання державою вилучених в громад коштів на запит Асоціації міст України та за дорученням Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля надало Міністерство фінансів України.

Лише 45% фактичних надходжень ПДФО використали головні розпорядники бюджетних коштів за січень-липень 2024 року.

Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. При чому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати «аж» 529 млн гривень – 2%.

У 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65% з подібною динамікою:

Міністерство оборони використало 100% коштів, а Держспецзв’язку використала 0 гривень.

Позиція Асоціації міст України незмінна:

війна не привід вилучати кошти, а стимул їх обʼєднувати. Вся система публічної влади повинна працювати в єдності на Перемогу України. ПДФО всіх громадян України, незалежно від місця їх роботи чи служби, повинен однаково розподілятися до бюджетів громад для визначеного законом оперативного реагування на потреби військових.

Джерело: Асоціація міст України