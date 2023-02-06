Військовий стан в оподаткуванні завершиться 1 липня

В Уряді вирішили, що бюджет не може чекати завершення війни, а тому слід повернутися до «мирної» фіскальної політики. Зокрема, скасувавши основні преференції, які були надані платникам податків.

Це передбачено урядовим проектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№8401).

Хоча в назві говориться про особливості оподаткування саме в період дії воєнного стану, цим законом навпаки все повертається на довоєнне регулювання. Отже, якщо війна не закінчиться у найближчі 5 місяців, то з 1.07.2023 автоматично втратять чинність норми, які наразі передбачають:

· можливість для ФОП та юридичних осіб сплачувати єдиний податок ІІІ групи за ставкою 2% від суми доходу;

· можливість для платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

· зупинення проведення документальних перевірок;

· зупинення перебігу строків (подання податкової звітності, проведення перевірок, проведення процедури адміністративного оскарження тощо), визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

· незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;

· незастосування штрафних санкцій за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ;

· незастосування штрафних санкцій за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/ програмних РРО.

Крім того, буде поновлена заборона на роботу програмних РРО в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів.

Єдине послаблення: це можливість для платника позбутися штрафних санкцій та пені, якщо перерахувати впродовж 30 днів донараховані суми податкових зобов’язань та заборгованості з ЄСВ. Але тоді сума сплаченого податкового зобов’язання не підлягатиме оскарженню.