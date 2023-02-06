Військовий стан в оподаткуванні завершиться 1 липня

Це передбачено урядовим проектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№8401).
Хоча в назві говориться про особливості оподаткування саме в період дії воєнного стану, цим законом навпаки все повертається на довоєнне регулювання. Отже, якщо війна не закінчиться у найближчі 5 місяців, то з 1.07.2023 автоматично втратять чинність норми, які наразі передбачають:
· можливість для ФОП та юридичних осіб сплачувати єдиний податок ІІІ групи за ставкою 2% від суми доходу;
· можливість для платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
· зупинення проведення документальних перевірок;
· зупинення перебігу строків (подання податкової звітності, проведення перевірок, проведення процедури адміністративного оскарження тощо), визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
· незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
· незастосування штрафних санкцій за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ;
· незастосування штрафних санкцій за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/ програмних РРО.
Крім того, буде поновлена заборона на роботу програмних РРО в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів.
Єдине послаблення: це можливість для платника позбутися штрафних санкцій та пені, якщо перерахувати впродовж 30 днів донараховані суми податкових зобов’язань та заборгованості з ЄСВ. Але тоді сума сплаченого податкового зобов’язання не підлягатиме оскарженню.