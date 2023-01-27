27.01.2023 20:30

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Військові з Тернопільщини показали, як знищують окупантів (ВІДЕО)

27.01.2023

Ірина Нова

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Україна, Війна з рф, Події

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Мужні військові 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола з Тернопільщини щодня захищають рідну Україну в гарячих точках і сміливо знищують ворогів .

Теги: новини Тернопільщини, 44 окрема артилерійська бригада, російсько-українська війна

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