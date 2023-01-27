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Головна / Війна з рф / Військові з Тернопільщини показали, як знищують окупантів (ВІДЕО)
27.01.2023
Ірина Нова
213
Україна, Війна з рф, Події
Теги: новини Тернопільщини, 44 окрема артилерійська бригада, російсько-українська війна
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