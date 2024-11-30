Військові психологи вдосконалюють навички для підтримки бойового духу на фронті

Психологічна стійкість і підтримка бойового духу особового складу вимагає від психологів грунтових знань умінь та практик. Саме тому управління психологічної підтримки персоналу оперативного командування “Захід” систематично проводить заходи з підвищення кваліфікації представників структури у бойових бригадах та навчальних центрах.

Заняття з офіцерами-психологами підрозділів за участі фахових викладачів двічі на тиждень відбуваються у межах онлайн-зустрічей. Втім, метою таких занять є удосконалення набутих професійних навичок та розвиток психологічної просвіти (психоедукації). Практикум організовано у режимі живого спілкування з військовослужбовцями. Відтак, є можливість відпрацювати засвоєний військовими психологами теоретичний матеріал та набути нових практик та навичок.

Нещодавно проведені два повні курси із кризового консультування для офіцерів-психологів структур психологічної підтримки персоналу військових частин дали змогу їх учасникам опанувати сучасні техніки та методи роботи з особовим складом в кризових ситуаціях. Ще на етапі формування бойових бригад та їх штатних структурних підрозділів психологічної підтримки персоналу широко впроваджується узагальнений бойовий досвід цієї війни з першої психологічної допомоги. Починаючи зі створення та функціонування груп контролю бойового стресу, груп психологічного супроводу та відновлення, закінчуючи організацією пунктів психологічної допомоги – повний цикл методики.

Робота у цьому напрямку проводиться як зі структурними підрозділами психологічної підтримки персоналу бригадного та батальйонного рівнів, так і з молодшим командирським та сержантським складом. Під час таких занять військовослужбовці ознайомлюються з найсучаснішими методиками у сфері психологічної підтримки у кризових ситуаціях, а також психологічного супроводу та психоедукації.

Окрім того за участі громадських організацій “Боривітер”, 4.5.0, “Благодійного фонду милосердя та здоров’я” відбулись заняття серед солдатського, сержантського та молодшого офіцерського складів. Пріоритети: тренінги з лідерства, першої психологічної допомоги, прийоми саморегуляції та розпізнавання й запобігання гострим стресовим реакціям, мінімізації ризиків розвитку посттравматичних стресових реакцій. У роботі застосовуються групові сеанси підтримки, різноманітні техніки дихання, акупресуру, практики на орієнтування, заземлення.

Управління психологічної підтримки персоналу оперативного командування “Захід” залучає до тренінгів фахових науковців та викладачів вищих навчальних закладів. Взаємодія відбувається на основі підписаних меморандумів про співпрацю та організацію навчання з університетами. Таке поєднання зусиль військових та цивільних психологів позитивно впливають на рівень взаємодії між учасниками очного навчання та забезпечують професійне зростання військових психологів.

Психологічна стійкість солдатів і командирів, підтримка їхнього бойового духу на належному рівні – визначальні критерії, які можуть допомогти воїнам виконувати найскладніші завдання у екстремальних ситуаціях на фронті та досягти успіху на полі бою.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото управління психологічної підтримки персоналу Оперативного командування “Захід”.