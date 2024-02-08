Військові навчальні заклади в яких можна отримати військову спеціальність

Успішний вибір професії значною мірою визначає результати праці, рівень добробуту, сприяє реалізації особистісного потенціалу, а держава отримує максимальну віддачу. Тому для тих, хто вирішив пов’язати своє життя з військовою кар’єрою та офіцерським званням, пропонуємо перелік вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), в яких можливо отримати військову спеціальність. Перевагою вищих військових навчальних закладів сьогодні лишається те, що навчання проводиться за найвищими державними стандартами, БЕЗКОШТОВНО!

На військову службу на посади курсантів до ВВНЗ, підрозділів приймаються громадяни України за власним бажанням (як юнаки так і дівчата), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, склали вступні іспити, а також придатні до військової служби за станом здоров’я і віком: цивільна молодь віком від 17 до 30 років, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання; військовослужбовці та військовозобов’язані віком від 18 до 30 років, які не мають військових звань офіцерського складу.

Особи, які виявили бажання вступити до ВВНЗ або військового коледжу, можуть ознайомитись з умовами вступу до військового закладу та подати заяву до Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5, тел. 067 725 49 02 в період з 1 січня до 31 червня року вступу, оформити особову справу кандидата, пройти медичну комісію.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У ВВНЗ або ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕДЖАХ:

– здобуття якісної освіти та престижного диплому БЕЗКОШТОВНО;

– гарантована місячна стипендія;

– соціальні гарантії згідно з законодавством;

– безкоштовне житло, обмундирування, харчування, грошове і медичне забезпечення;

– безкоштовне професійно-технічне навчання водіїв автотранспортних засобів категорії «С»;

– гарантоване місце для продовження військової служби на офіцерських (сержантських) посадах у Збройних Силах України, інших силових міністерствах і відомствах після закінчення навчання;

– після закінчення коледжу можливе зарахування на 2 (3)-й курс ВВНЗ;

– пільги для сім’ї;

– гідне грошове забезпечення та своєчасну виплату коштів.

ВИЩІ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ:

Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба

(веб-сайт: http://www.hups.mil.gov.ua/)

Є провідним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, готує кваліфікованих військових і цивільних фахівців за широким спектром високотехнологічних наукоємних спеціальностей.

Здійснює підготовку за схемою – курсант на офіцерські посади:

у підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ;

фахівці з експлуатації та ремонту автоматизованих систем управління військами та озброєнням для військ ППО та авіації;

фахівці з радіоелектронних комплексів та систем озброєння;

фахівці з експлуатації та ремонту комплексів та систем бортового обладнання військових літаків;

фахівці з аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації;

фахівці інженерно-авіаційної служби;

фахівці з морально-психологічного забезпечення у підрозділах, військових частинах Повітряних Сил

енергетики;

військові льотчики на всі типи літаків та вертольотів;

штурман екіпажу;

офіцер бойового управління авіацією;

метрологи.

Національна академія Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного (м.Львів)

(веб-сайт: https://www.asv.gov.ua/)

Академія гармонійно поєднує традиції класичної європейської та національної військової школи, творчо використовує досвід підготовки військових спеціалістів передових держав світу, високу динаміку розвитку власної матеріальної бази і науково-педагогічного потенціалу.

Здійснює підготовку за схемою – курсант на офіцерські посади:

підрозділів механізованих військ;

підрозділів танкових військ;

підрозділів артилерії;

підрозділів інженерних військ;

фахівці з морально-психологічного забезпечення роботи у підрозділах (військових частинах) Сухопутних військ.

фахівці з систем та пристроїв ракетних комплексів;

фахівці з комплексів та приладів артилерійської розвідки.

Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова

(веб-сайт: https://www.zvir.zt.ua/)

Навчальний заклад готує фахівців протиповітряної оборони. На сьогоднішній день готує, як військових, так і цивільних фахівців у галузях радіотехніки, системної інженерії, інформаційної та кібернетичної безпеки тощо. Інститут має велику наукову школу, досліджує та розробляє роботизовані системи військового призначення.

за схемою – курсант на офіцерські посади:

фахівці з систем та засобів радіоелектронної боротьби;

фахівці з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;

фахівці з комп’ютеризованих засобів інформаційного впливу;

фахівці з автоматизованої обробки інформації;

фахівці з роботизованих систем спеціального призначення;

Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка

(веб-сайт: https://mil.univ.kiev.ua/)

Є сучасним міжвідомчим, багатопрофільним, інтегрованим військовим навчальним підрозділом провідного вищого навчального закладу України, що здійснює підготовку професіоналів з повною вищою освітою для Збройних Сил України та інших силових структур сектору безпеки і оборони України.

за схемою – курсант на офіцерські посади:

фахівці з інформаційно-пропагандистського та розвідувально-інформаційного забезпечення діяльності військ (сил);

військові журналісти;

військові психологи;

військові перекладачі;

військові фінансисти;

фахівці з юрисконсультської роботи (для підрозділів Військової служби правопорядку);

фахівці з цивільно-військового співробітництва;

фахівці з міжнародної інформації;

фахівці з управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил).

Військова академія (м. Одеса)

(веб-сайт: http://vaodesa.mil.gov.ua/)

Сучасний міжвидовий вищий військовий заклад освіти, який здійснює підготовку офіцерів для Збройних Сил та інших військових формувань Сил оборони України.

за схемою – курсант на офіцерські посади:

підрозділів високомобільних десантних військ;

підрозділів військової розвідки;

підрозділів спеціального призначення;

фахівці з продовольчого забезпечення;

фахівці з речового забезпечення;

фахівці із забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами;

фахівці з фізичної підготовки та спорту у військах (силах);

фахівці з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння;

фахівці зі зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, освітлювальних та сигнальних засобів;

фахівці з експлуатації автомобільної техніки військ.

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту»

(веб-сайт: https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/tag/institut-tankovih-vijsk/)

Один з провідних та найбільших технічних ЗВО України. Є основною базою підготовки професійних кадрів для танкових військ України.

за схемою – курсант на офіцерські посади:

фахівці танкових військ інженерного профілю;

фахівці з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. героїв Крут

(веб-сайт: http://www.viti.edu.ua/)

Потужний навчальний заклад IV рівня акредитації у складі 4-х факультетів та 17 кафедр, наукового центру зв’язку та інформації та Військового коледжу сержантського складу. Випускники інституту отримують диплом державного зразка та первинне офіцерське звання лейтенант.

за схемою – курсант на офіцерські посади підрозділів військ зв’язку:

фахівці з систем військового зв’язку;

фахівці із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;

фахівці з математичного, інформаційного та програмного забезпечення військових інформаційних систем;

фахівці з автоматизованих систем управління військами та озброєнням;

фахівці з організації захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;

фахівці з радіоелектронних інформаційних систем.

Термін навчання у вищому військовому навчальному – 4 роки «бакалавр», 1,5 роки «магістр». По закінченню вищого військового навчального закладу випускники отримують диплом «бакалавр». Їм присвоюється первинне офіцерське звання лейтенант.

ВІЙСЬКОВІ КОЛЕДЖІ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ “МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР”:

Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

(веб-сайт: https://www.asv.gov.ua/);

Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних сил ім. І.Кожедуба

(веб-сайт: http://www.hups.mil.gov.ua/vijskovij-koledzh-serzhantskogo-skladu/);

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (веб-сайт: https://vkss-viti.bitrix24site.ua/ ); Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національний університет “Одеська морська академія” (веб-сайт: https://www.omctf.od.ua/ ).

Термін навчання у військовому коледжі сержантського складу складає 2,5 роки. На курсантів коледжів розповсюджуються ті ж самі пільги, що і на курсантів ВВНЗ. По закінченню військового коледжу випускники отримують диплом «молодшого бакалавра». Їм присвоюється сержантське звання і вони продовжують службу за контрактом або по бажанню поступають поза конкурсом до ВВНЗ на 2-й курс для продовження навчання для отримання офіцерського звання.