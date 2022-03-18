Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 18 березня о 18:30 год:

– ухвалено законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Вже зараз дизпаливо коштує на 5 грн дешевше. Бензин – на понад 7 грн;

– з метою стимулювання економіки України буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян;

– ми працевлаштували 18 лікарів з областей де ведуться бойові дії у медзаклади Тернопільщини, найбільше – в Кременці. Це спеціалісти високого класу, інфекціоністи, анестезіологи;

– 57 підприємств з міст, де ведуться активні бойові дії, подали заявки на розміщення своїх потужностей в наші області, ми їх опрацьовуємо. Для 17 ми вже забронювали ділянки, вони в процесі переїзду. 3 підприємства завершили переїзд і працюють;

– сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу з медикаментами зі Швеції та Польщі. Частину ліків ми передамо до областей, де оперують наших військових;

– запрацювала система «Шлях», що дозволяє водіям, які везуть гуманітарну допомогу, швидше перетинати кордон;

– на раді оборони прийняли рішення створити спільну комісію, яка буде перевіряти ціни на оренду житла. В разі підняття цін, квартири будуть вилучати та безплатно передаватися внутрішньо переміщеним особам;

– цього року ми запланували засіяти ярі культури на ділянці площею 560 тисяч гектарів, 300 з яких уже засіяли. Зараз проводиться коригування на продовольчі культури, які є основними для продовольчої безпеки. Збільшуватимуться також насадження овочевих культур, зокрема картоплі. Прогнозованого врожаю вистачить, щоб забезпечити потребу не лише на Тернопільщині, а й у тих областях, де зараз не можливо засіяти поля;

– завтра, 19 березня з 13.00 до 16.00 год, біля Архікатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ внутрішньо переміщені особи зможуть прийти та отримати речі першої потреби, продукти харчування, одяг тощо;

– також, цієї суботи, 19 березня, у Тернополі працюватимуть продовольчі ярмарки за такими адресам: вул. Лесі Українки, 39 та на перетині вулиць Миру-Дружби;

– разом з військовою адміністрацією, поліцією та рятувальниками розроблені та погоджено маршрути оповіщення про сигнали «повітряна тривога». Тобто, у разі відсутності електроенергії чи аварійних ситуаціях в окремих мікрорайонах, поліція та рятувальники будуть їздити та сповіщати про повітряну тривогу. Тому, у разі, якщо почули звуковий сигнал з автомобіля поліції чи ДСНС про повітряну тривогу – спускайтеся в укриття;

– у Тернополі продовжують облаштовувати захисні укриття електрогенераторами. 10 найбільших сховищ уже обладнані такими генераторами. Попередньо захисні укриття були облаштовані мережею Wi-Fi;

– у Тернополі розпочинається процес реєстрації дітей до 1 класу з використанням електронної системи – порталу SCHOOL.ISUO.ORG. Електронна реєстрація та електронне зарахування дітей на відповідний навчальний період через систему здійснюється у два етапи: основна хвиля – з 01 березня до 31 травня, додаткова хвиля (виключно на вільні місця) після 15 червня;

– за погодженням з ГУНП в Тернопільській області та територіальною обороною вночі на території області буде працювати сільськогосподарська техніка з метою забезпечення ефективної весняної посівної кампанії;

– триває боротьба з особами, які здійснюють незаконні валютні операції. Зокрема троє порушників отримали повістки в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;

– продовжується конфіскація автомобілів у водіїв, які сідають за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Вирішується питання щодо передачі 3-х транспортних засобів на потреби ЗСУ;

– ситуація на блок постах стабільна, відсутні черги на їх перетині. Громадянам у випадку виникнення ситуацій, що потребують втручання працівників поліції, рекомендується звертатись на лінію 102. Всі добровольчі формування координуються поліцією і залучаються до охорони громадського порядку та окремих об’єктів.