Війна не зникне, якщо ти закриєш очі. Повертайся!

Ми знаємо, чому ти йдеш. У кожного свої причини — біль, втома, невизначеність. Але війна не зникає, коли ти закриваеш очі.

Ми питаємо: коли ти повернешся? Ти знаеш, що робити. Ти знаєш, де твоє місце.

Повертайся. Ти потрібен!