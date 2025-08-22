Війна не зникне, якщо ти закриєш очі. Повертайся!

Передплата
22.08.2025
22.08.2025
Руслан Іннак
46
Новини, Суспільство, Україна
Ми знаємо, чому ти йдеш. У кожного свої причини — біль, втома, невизначеність. Але війна не зникає, коли ти закриваеш очі.
Ми питаємо: коли ти повернешся? Ти знаеш, що робити. Ти знаєш, де твоє місце.
Повертайся. Ти потрібен!
