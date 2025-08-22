22.08.2025 13:39

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Війна не зникне, якщо ти закриєш очі. Повертайся!

22.08.2025

Руслан Іннак

46

Новини, Суспільство, Україна

Поширити:

Ми знаємо, чому ти йдеш. У кожного свої причини — біль, втома, невизначеність. Але війна не зникає, коли ти закриваеш очі.

Ми питаємо: коли ти повернешся? Ти знаеш, що робити. Ти знаєш, де твоє місце.

Повертайся. Ти потрібен!

Теги: війна, СЗЧ, повернення з СЗЧ

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах