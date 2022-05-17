Головне питання у цій царині – чи звільняється орендар від сплати за договором оренди у період дій воєнного стану?

За загальним правилом, особа звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо таке порушення сталося внаслідок непереборної сили. Так визначено у статті 617 Цивільного кодексу України. Торгово-промислова палата України своїм листом від 28 лютого 2022 року засвідчила як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану.

Виходячи із загального правила, орендар однаково зобов’язаний у подальшому сплатити орендну плату, але якщо через настання обставин непереборної сили порушить строк сплати орендної плати, він буде звільнений від відповідальності, що встановлена договором оренди чи законом, такої як: пеня; одностороння відмова орендодавця від договору; обмеження доступу до користування орендованим майном; відшкодування збитків тощо.

Додатково договором може бути встановлено, що настання обставин непереборної сили не лише звільняє від відповідальності, а й відстрочує виконання зобов’язань за договором (сплата орендної плати) на строк дії таких обставин.

Інший випадок, якщо через форс-мажорні обставини орендар не має можливості використовувати орендоване майно, наприклад, внаслідок евакуації з територій активних бойових дій. У такому випадку орендар звільняється від орендної плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає, відповідно до частини шостої статті 762 Цивільного кодексу Украйни. Однак у такій ситуації орендарю слід пам’ятати: у разі виникнення з орендодавцем спору щодо можливості використання орендованого майна під час воєнного стану, саме йому необхідно буде доводити, що він не мав можливості користуватися орендованим майном.