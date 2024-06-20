Відстрочка доглядачам осіб з інвалідністю: нові зміни діють з 13 червня

КМУ постановою від 07.06.2024 № 675 вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560.

Зокрема, із переліку документів, що подають військовозобов’язані для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до підстав, зазначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», для особи, яка потребує догляду, виключили висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді.

Щоб отримати відстрочку від призову, військовозобов’язані, у яких один із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) — особа з інвалідністю І чи ІІ групи, подають такі документи: для особи, яка доглядає:

документи, що підтверджують родинні зв’язки; один із документів, що підтверджує, що інші особи не можуть доглядати за особою з інвалідністю, оскільки: мають інвалідність та потребують постійного догляду; перебувають під арештом (крім домашнього арешту); відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі;

документи про те, що особа отримує компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт, в якому встановили факт, що особа здійснює догляд (постійний догляд), у якому зазначили відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд.

Для особи, яка потребує догляду: один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією; посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю; пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III, «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV, в яких зазначено групу та причину інвалідності; довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Також додали форму заяви, в якій особа з інвалідністю I чи II групи зазначає особу, яку вона обирає утримувачем, пише видання Кадровик-01.