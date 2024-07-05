Відпустка вчителя у 2024 році: чи зможуть педагоги відпочити 56 днів?

Літня відпустка вчителів у розпалі. Зміни у законодавстві щодо надання відпусток набули чинності ще в кінці 2023 року. Але не усі освітяни достеменно знають про свої права на відпочинок та про нарахування відпускних. Основні моменти змін пояснює юрист Олександр Брижак.

Шість видів вчительської відпустки

Щорічні відпустки: основна та додаткова. Додаткова у зв’язку з навчанням: надається за умови успішного навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, становить від 10 календарних днів до чотирьох місяців.

Cоціальні відпустки: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв’язку з усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства, відпустка при народженні дитини тощо.

Творча відпустка: для закінчення дисертації, написання підручників, наукових праць.

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях: для підготовки до спортивних змагань національного чи міжнародного значення.

Відпустки без збереження заробітної плати.

Використання днів щорічної відпустки в умовах воєнного стану

Про це йдеться в ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

За рішенням роботодавця щорічну основну відпустку може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Особливий наголос на те, що це право роботодавця, а не обов’язок, — пояснює Олександр Брижак.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

У період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки у зв’язку з усиновленням дитини) понад щорічну основну відпустку, передбачену абзацом першим цієї частини, за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

Вищевказані положення 2 і 3 не застосовуються до керівних працівників закладів освіти та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

— Можемо зробити висновок: право на щорічну відпустку підвищеної тривалості (56 днів) для вчителів зберігається під час воєнного стану, однак за рішенням роботодавця таку відпустку все ж можна обмежити до 24 днів, — підсумовує комплекс змін у законодавстві юрист. — Відповідно, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

Відпустка без збереження заробітної плати до стажу роботи не зараховується

Про цю зміну наголосив освітній омбудсмен Сергій Горбачов:

– Починаючи з 24 грудня 2023 року, час перебування у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами надається за згодою сторін терміном не більше 30 календарних днів на рік. Та відпустка без збереження заробітної плати без обмеження строку, яка надається на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру – не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (частина 4 статті 26 Закону України «Про відпустки»).

Строкові обмеження для надання відпустки при народженні дитини

– Відпустка при народженні дитини може бути надана з урахуванням встановлених строкових обмежень – не пізніше трьох місяців з дня народження дитини, – розповідає Олександр Брижак. – При цьому особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати власнику або уповноваженому ним органу копії документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Використання відпустки військовослужбовцями чи працівниками після звільнення з військової служби

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку працівникам, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації, – тривалістю до 60 календарних днів. Період, протягом якого особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, включається до страхового стажу. Про ці зміни розповідає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, за їхнім бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Таку заяву потрібно подати не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був звільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу.

Попередній середній заробіток більше не зберігається за педагогічними, науково-педагогічними працівниками в разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

За інформацією «Освіта-Інфо»