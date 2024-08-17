Відправляють у навчальний центр – на скільки і що треба взяти з собою?

Під час воєнного стану, згідно із законом, мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років незалежно від військового досвіду. Проте всіх мобілізованих одразу допустять до участі у бойових діях. Перед відправленням у військову частину мобілізовані повинні пройти спеціальну підготовку у навчальному центрі.

В Україні мінімальна базова загальновійськова підготовка військових без бойового досвіду триває місяць. Підготовка військового на складніші спеціальності може тривати ще 30-45 днів. Сумарно військовозобов’язаний може проходити підготовку в навчальних центрах понад два місяці.

Варто зазначити, що план підготовки визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

Є поодинокі випадки коли непідготовленого бійця одразу відправляли до військової частини. Але, як наголосив адвокат Євген Филипець у коментарі «Українській правді», командир не може допускати до участі у бойових діях таку людину.

«Мобілізований весь час проходження базової військової підготовки хворів. Фактично він весь курс пропустив, але його відправили до військової частини для «застосування отриманих навичок»», – каже він.

Якщо військовозобов’язаного направили на передову без відповідних навичок, потрібно повідомити про це на телефони гарячої лінії Міністерства оборони або писати рапорт на командира військової частини або командира центру комплектування, для проходження підготовки.

Що потрібно взяти з собою до навчального центру

Коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір речей – форму, бронежилет та каску, іноді ще баул чи рюкзак.

Отже, при відправленні на навчання до військових чи навчальних частин, мобілізованим слід мати при собі особисті речі, такі як труси та шкарпетки, для забезпечення комфорту і зручності під час перебування у військовому середовищі.

Але оскільки військові частини оснащені по-різному, тому потрібно бути готовим до того, що щось може не підійти за розміром або викликати сумніви в надійності. Тому купувати речі потрібно буде самим або за допомогою волонтерів.