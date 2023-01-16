Відповіді на найпоширеніші запитання щодо страхових виплат

З 1 січня 2023 р. набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», відповідно до якої страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснює Пенсійний фонд України.

У зв’язку з цим, у багатьох громадян виникають запитання щодо страхових виплат: як держава виплачувати їх далі, куди звертатися за призначенням тощо. Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області надає відповіді на найбільш актуальні питання.

Що змінилося для громадян?

По суті, змінюється орган, що буде забезпечувати такі страхові виплати. Отже, з 1 січня 2023 р. Пенсійний фонд України виплачуватиме:

допомогу з тимчасової втрати працездатності (лікарняні);

допомогу по вагітності і пологах (декретні);

допомогу на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві;

одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей;

щомісячні страхові виплати внутрішньо переміщеним особам, потерпілим на виробництві, членам їх сімей.

Чи змінилися з 1 січня 2023 р. умови надання та розміри страхових виплат?

Закон зберігає надані громадянам гарантії за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

Попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, умови надання виплат не змінюються. Розміри окремих виплат навіть збільшуються.

Чи потрібно людям, яким страхові виплати було призначено Фондом соціального страхування України, повторно звертатись до Пенсійного фонду України для продовження виплати?

Тим людям, яким органами Фонду соціального страхування України (ФССУ) вже було призначено страхові виплати, повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

З січня 2023 р. фінансування таких виплат здійснюється Пенсійним фондом України на підставі переданих органами ФССУ справ отримувачів.

Щомісячні страхові виплати виплачуються через установи уповноважених банків або національним оператором поштового зв’язку АТ «Укрпошта», за місцем фактичного проживання отримувача, зазначеного у заяві. Одноразові виплати здійснюються уповноваженими банками.

Куди звертатися за призначенням та здійсненням страхових виплат з відшкодування шкоди?

Заяву, разом із документами необхідними для призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг, можна подати:

у паперовому вигляді до територіального органу Пенсійного фонду України (до сервісного центру);

в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису чи електронної системи BankID або через портал «Дія».

Чи збережеться право на пенсію по інвалідності потерпілим від нещасного випадку?

Призначення пенсії по інвалідності здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія по інвалідності призначається за наявності у особи з інвалідністю необхідного страхового стажу. Право на пенсію по інвалідності не залежить від причини інвалідності. Раніше призначені пенсії виплачуватимуться протягом всього строку, на які їх призначено.

Як сьогодні працівнику отримати виплати за лікарняним?

Оплату лікарняних буде здійснювати роботодавець (страхувальник), як це було і раніше. При цьому Законом України від 21 вересня 2022 р. № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» скорочено час, протягом якого роботодавцям за поданими заявами-розрахунками мають надійти кошти для виплати лікарняних з 10 днів до 3.