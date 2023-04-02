“Відображення життя”: відомий тернопільський поет Олег Герман презентував нову збірку

Тернопільський науковець, письменник, громадський діяч Олег Герман презентував нову збірку віршів «Мрія. Доля».

Ця подія, а також поетично-мистецька імпреза відбулися у Тернопільській міській раді. Збірка віршів вийшла до 75-ліття автора, яке він відзначив 21 березня.

Книга має цікаву структуру і вміщує 150 поезій. З одного боку вона має назву «Мрія», з іншого – «Доля». Збірка поезій вже є у міських бібліотеках.

У кожного з нас своя доля і своя мрія, – каже Олег Герман. – У цій книзі мрія постає через моє тепле вступне слово, далі – в образі птаха, та переходить у вірші. Мені 75 – і віршів 75. Після них – чиста сторіночка з птахами, що летять до мрії. На наступній сторінці – QR-код. Зісканувавши його можна почути як я читаю ці вірші. В центрі книги на розвороті пейзаж зі сходом сонця, а перевернувши книгу можна опинитися над хмарами. Далі – моя доля, де теж є 75 віршів і QR-код. З одного боку – мрія, з іншого – доля. Отака ідея книги, яка має переходи від одного до іншого. Як відображення життя, де ми переходимо з одного стану до другого.

Під час презентації міський голова Сергій Надал привітав автора з виходом нової книги, а з нагоди ювілею вручив Нагородний знак.

Нагадаємо, що Олег Герман – Заслужений діяч мистецтв України, Почесний громадянин міста Тернополя, володар іменної зірки на Алеї Слави у Тернополі.