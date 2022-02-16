Росія вже навіть не приховує, що головною метою усіх її дій є примушення України до виконання «мінських домовленостей», які передбачають встановлення її контролю над нашою державою через фактичне «приєднання» цілої України до ОРДЛО. Саме тому провалилася «місія Макрона» і були безрезультатними «переговори радників» у Берліні — Путіну потрібна не деескалація, а капітуляція Києва.

Про те, що Порошенко у Мінську втягнув Україну в пастку, лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко говорила публічно і боролася проти «мінських домовленостей» з того часу, як вони були укладені. Вона наголошувала, що на ці «домовленості» не давали згоди ані український парламент, ані українське суспільство. Сьогодні «тупиковість Мінська» визнають в Україні майже всі, але сміливість заявити про необхідність виходу з них має знову ж таки лише Юлія Тимошенко.

Попри всі нинішні намагання, Порошенко не зможе відхреститися від оборудки, в якій брав безпосередню участь. Та, на жаль, і Зеленський виявився заслабким для того, аби скинути цей зашморг з України, ба навіть із власної шиї, повторюючи, що виконуватиме «мінські домовленості» й надалі.

«Путін бачить слабкість і боягузтво нинішньої української влади — звідси й нахабство, і лексика ґвалтівника (як би він тепер не намагався відхреститися від власних слів), — каже голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Степан Горуц. — Але все це лише підкреслює правоту Тимошенко — завершення війни і відновлення територіальної цілісності України можливі лише на основі Будапештського меморандуму, який гарантував непорушність українських кордонів (із Донбасом і Кримом), не ослаблюючи тиску на Росію як державу-агресора. Показова істерична реакція Лаврова на пряме запитання про Будапешт — він недоладно почав розповідати казки про «державний переворот» і «нову державу», перед якою Росія нібито не має зобов’язань».

За словами Степана Горуца, Україна має повернути собі суб’єктність і не дозволяти вирішувати свою долю за її спиною. В цьому і полягає план Тимошенко.

Роман ЗАРІЧНИЙ