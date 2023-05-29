Відбувся чемпіонат Тернопільської області з гирьового спорту (фото)

Нещодавно у Збаражі відбувся Відкритий чемпіонат Тернопільської області та відкрита першість КУ ТОР «Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту» з гирьового спорту серед дорослих, юнаків та дівчат.

Участь в змаганнях брали понад 80 учасників, які представляли СК «Політехнік», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Збаразьку ОТГ, Збаразьку ДЮСШ, Бучацький коледж, Збаразький ліцей, Зборівську ОТГ та учні-спортсмени КУТОР «ТО ДЮСШ з літніх видів спорту».

На змаганнях високий рівень підготовки показали вихованці КУТОР «ТОДЮСШ з літніх видів спорту». У напруженій боротьбі в своїх вагових і вікових категоріях чемпіонами та призерами стали: Павло Чорнобай, Андрій Кардаш, Олександр Тарапата, Денис В’юк. Друге місце здобули: Станіслав Долішній, Сергій Кульчицький, Тарас Шведа. Третє місце посіли Володимир Проць, Ростислав Гайдош, Сергій Ковальчук.

Готували спортсменів до змагань тренери-викладачі – Зіновій Кульчицький та Дмитро Бутрин.

Щиро дякуємо за допомогу в організації змагань управлінню молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА.