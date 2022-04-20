В Україні очікуються потужні бойові зіткнення ЗСУ та російської армії не лише за території Донбасу, а й за Харків та харківський напрямок.

Таку думку озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю для НВ, опублікованому 20 квітня.

Зокрема, йому було поставлено питання – чи вирішить битва за Донбас хід мирних переговорів.

«Сьогодні ключове — це Донбас і росіяни вже заявили, що вони починають другу фазу. Мені взагалі дуже цікаво на них дивитися: це люди, які брешуть, вигадують, у них уже друга фаза. До цього вони говорили, що візьмуть Україну за три, а максимум — за п’ять днів. Але, на жаль, у нас будуть ще дуже потужні бойові зіткнення на сході країни, не лише на Донбасі, а й у Харкові, і на харківському напрямку, а потім уже розумітимемо, куди хтось із нас йде», – заявив Подоляк.

При цьому він додав, що немає значення, на які фази війну ділять російські окупанти.

«Для нас немає різниці, в якій фазі і скільки нищити російських представників, російську армію, які не вміють воювати, а вміють вбивати людей, руйнувати інфраструктуру, громадянську інфраструктуру…Ну, добре, вони підуть сьогодні на Донбасі, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не рахують за людей. Добре, ми в цьому їм також допоможемо», – сказав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, кілька днів тому окупанти розпочали наступ на Донбасі.