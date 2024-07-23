Відбулися тренінги з оздоровчої піскової терапії для родин військових та осіб з інвалідністю

Чергове заняття для родин військових та осіб з інвалідністю з арт-терапії відбулося на базі Асоціації жінок України. Цього разу учасники працювали з кольоровим піском. Піскова терапія для дорослих – унікальний і творчий спосіб, що дозволяє людині «працювати» із своєю підсвідомістю і знаходити відповіді на болючі питання.

Ми часто недооцінюємо той вплив, який мають на наше ментальне здоров’я, здавалося, прості методи оздоровлення, які концентрує у собі арт-терапія. Пігулки, уколи… Це – часто порятунок для тіла. А що допоможе знайти душевний спокій, не тільки відчувати емоції, а й розуміти їх природу, витоки? Один з дієвих методів – піскова терапія як одна зі складових арт-терапії. Головне, щоб заняття вів висококваліфікований фахівець, що зуміє розкрити проблему й допомогти з нею впоратися.

– Найчастіше відповіді на питання, які нас хвилюють, знаходяться в нас самих, – каже спеціалістка з арт-терапії, яка проводила заняття, Зінаїда Мокрицька. – Пісочна терапія як форма психологічної роботи допомагає знайти ці відповіді.

Зінаїда Мокрицька – фахова спеціалістка, яка багато років пропрацювала у цій царині. Нині вона – соціальна педагогиня Тернопільського навчально-реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради та тренерка Асоціації жінок. Спокійна, врівноважена, делікатна, вона знайшла підхід до кожного учасника занять. На початку багатьох не покидала скованість, невпевненість. Згодом під час роботи з кольоровим піском під керівництвом п. Зіни присутні у своїх «піскових» роботах розкрилися.

– Відомий психіатр, засновник аналітичної психології Карл Густав Юнг стверджував, що «гра в пісок» вивільнює заблоковану енергію і активізує можливості самосцілення, що закладені в людській психіці. Під час пісочної терапії людина непомітно для себе м’яко відпрацьовує свої проблеми і таким чином долає внутрішню кризу, – пояснює фахівчиня.

Давно з’ясували в чому секрет цих піскових малюнків. Пісок вбирає в себе негативну енергію. Він складається з найдрібніших піщинок, робота з якими активізує чутливі точки на кінчиках пальців і нервові закінчення на долонях. А це позитивно впливає на роботу всіх внутрішніх систем людського організму.

Численні дослідження показують, що піскова терапія як спосіб відновлення душевної гармонії навіть більш дієва для дорослих, аніж для дітей. Дорослі за допомогою роботи з піском можуть висловити свої емоції, бо не завжди виходить підібрати потрібні слова, знайти душевну рівновагу, розвинути уявне мислення, звільнитися від страхів і комплексів, навіть прийняти зважене життєво важливе рішення.

Як каже п. Зіна, робота з піском дозволяє абстрагуватися від своєї проблеми, поглянувши на неї з різних сторін, дати волю своїй уяві і творчим здібностям. За рахунок цього розв’язання навіть найскладніших проблем відбуваються набагато легше.

Усіх охочих запрошуємо на безкоштовні заняття з арт-терапії, а також музикотерапії, на уроки шиття і рукоділля, консультації психолога, юриста, які проходять щочетверга в конференц-залі готелю «Тернопіль», початок о 15 год. Довідки за тел. 0678608876.

Довідково. Тренінги стали можливими завдяки реалізації Асоціацією жінок України проєкту «Якісні соціальні послуги як засіб подолання викликів та наслідків війни», який виконується в рамках проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні» (EU4CSOs EmpowerUA) та реалізовується Благодійною організацією «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ РІВНЕ». Публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є одноособовою відповідальністю Асоціації жінок України і за жодних обставин не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.