Відбулося засідання постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту (фото)

Під час засідання депутати Тернопільської обласної ради розглянули 14 питань порядку денного, з кожного з яких прийняли відповідні рішення.

Найперше розглянули інформацію щодо трагедії, що трапилася на санній трасі на Кременеччині. Заслухавши директора комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з зимових видів спорту» Світлану Крикончук, вирішили доручити керівникам усіх комунальних закладів Тернопільської обласної ради, у яких тренуються спортсмени, здійснити позапланові перевірки на предмет дотримання техніки безпеки, з метою захисту життя й здоров’я їхніх вихованців.

Серед іншого заслухали та взяли до відома звіт по роботі обласної дитячо-юнацької спортивної школи за I квартал 2023 року та рекомендували затвердити її статут у новій редакції.

Рекомендували голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку погодити штатні розписи Тернопільського обласного молодіжного методичного центру на 2023 рік та комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр» з травня 2023 року.

Депутати заслухали та взяли до відома звіт Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка за 2022 рік та погодили план роботи закладу на 2023 рік.

Також рекомендували голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку утворити робочу групу з питань вивчення функціонування та підготовки до передачі майнових комплексів ЗПО з державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області і прийняли інші рішення, що стосуються забезпечення розвитку професійної (професійно-технічної) освіти області.