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Від тяжких поранень помер військовий з Тернопільщини Тарас Сум

08.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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7 квітня внаслідок важких поранень помер військовий з Тернопільщини Тарас Сум.

Сумну звістку повідомив у “Фейсбуці” користувач Gregory Kulinsky.

Чоловік є уродженцем села Малий Ходачків, останні 32 роки проживав у Дніпропетровській області.

“Тарас залишиться назавжди в наших серцях хорошим і життєрадісним товаришем, сміливою і відважною людиною, вірним і люблячим чоловіком, хорошим батьком і гарним дідусем, чуйним братом, найкращим швагером, добрим музикантом та Героєм, який одним із перших став на захист своєї рідної землі. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі.

Вічна пам’ять воїну.

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Джерело: Тернополянни

Теги: Тарас Сум

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