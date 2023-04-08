Від тяжких поранень помер військовий з Тернопільщини Тарас Сум

Сумну звістку повідомив у “Фейсбуці” користувач Gregory Kulinsky.

Чоловік є уродженцем села Малий Ходачків, останні 32 роки проживав у Дніпропетровській області.

“Тарас залишиться назавжди в наших серцях хорошим і життєрадісним товаришем, сміливою і відважною людиною, вірним і люблячим чоловіком, хорошим батьком і гарним дідусем, чуйним братом, найкращим швагером, добрим музикантом та Героєм, який одним із перших став на захист своєї рідної землі. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі.