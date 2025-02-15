Від Тернополя спецпризначенці отримали безпілотники та тепловізори: Сергій Надал

Спецпідрозділ поліції особливого призначення отримав нове технічне оснащення для виконання бойових завдань. Підрозділ поповнився дев’ятьма безпілотниками MAVIC, ручним монокулярним і тепловізійним прицілами, 65 турнікетами та 10 РЕР детекторами дронів.

Нова техніка значно розширить можливості підрозділу під час виконання завдань та посилить захист особового складу. Безпілотники, тепловізори та інше обладнання підвищують ефективність виконання бойових завдань.

“Технічне оснащення наших підрозділів – це пріоритетне завдання громади. Кожен безпілотник, кожен тепловізор та інше обладнання підвищує ефективність виконання бойових завдань та безпеку наших захисників”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Придбання спеціального обладнання стало можливим завдяки податковим надходженням від жителів Тернополя. Програма “Обороноздатність” забезпечує цільове використання коштів для посилення технічних можливостей військових підрозділів. Нове оснащення вже передано спецпідрозділу поліції та готове до застосування під час виконання поставлених завдань.

Новина від пресслужби