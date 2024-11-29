Від сьогодні набуває чинності Закон про підвищення податків

29 листопада, в Україні запрацює новий закон про підвищення ставки військового збору. Якщо досі вона становила 1,5%, то тепер її збільшено до 5%, – повідомляє голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

За словами Гетманцева, нова ставка військового збору діятиме вже з останніх двох днів листопада. Це означає, що податок за новою ставкою утримуватимуть із доходів, отриманих 29 і 30 листопада.

При цьому, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) зобов’язання зі сплати військового збору за новою ставкою розпочнуться лише з 1 січня 2025 року.

“Військовий збір за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада. Щодо ФОПів, ми внесли поправку, яка дозволяє їм адаптуватися до змін і розпочати сплату за новими ставками пізніше”, — зазначив Гетманцев.

Народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк розкритикував таке рішення. Він наголосив, що ухвалення закону напередодні кінця місяця створює складнощі для бізнесу, який змушений оперативно змінювати податкові розрахунки.

“44 дні тягнули і могли зачекати ще один день. А тепер бізнесу доведеться перераховувати податки за решту днів листопада. Це потужно створює проблеми на рівному місці,” — написав Железняк.

Згідно з повідомленнями, офіційне роз’яснення щодо застосування нових ставок військового збору мають опублікувати найближчим часом.

Це рішення викликало резонанс серед підприємців і експертів, адже, крім терміновості впровадження, воно вимагає негайної адаптації систем бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Подальше застосування змін стане важливим показником, як бізнес і громадяни адаптуються до нових податкових умов.