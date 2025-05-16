Від рішучості — до строю: історія Назара, який став до лав ЗСУ за контрактом 18–24

Назар — один із тих, хто не чекав наказу чи примусу. Побачивши, що країні потрібен захист, він самостійно прийняв рішення підписати контракт зі Збройними Силами України в межах кампанії «Контракт 18–24». Сьогодні Назар служить у 38-й окремій бригаді морської піхоти та щодня доводить, що сміливість — це про дію.

«Хотів бути корисним — тому і прийшов», — лаконічно пояснює своє рішення боєць.

Його історія — це заклик до всіх, хто має енергію, сили й рішучість: не втрачати час на сумніви, а обирати дію. Молодь віком 18–24 років має змогу підписати контракт, обрати посаду та служити лише 1 рік.

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