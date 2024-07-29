Верїовна Рада декриміналізувала крадіжки на суму до 3000 гривень

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який декриміналізує дрібні крадіжи майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, якого цитує «Українська правда».

«Оскільки наразі кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн, проєкт підвишує поріг до 3000 грн. Також проєкт посилює відповідальність адмінстративну за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн; за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 – 5100 грн; за повторну – від 8500 до 17000 грн», пояснив Железняк.

Йдеться про проєкт закону №11068, який унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна. Законопроєкт підтримали в цілому 243 нардепи.