Мета документа – захист незалежності і суверенітету України від політичних сил, діяльність яких має характер колабораціонізму і спрямована на повалення в Україні державного ладу, знищення і підміни національної ідентичності її громадян. Він покликаний законодавчо врегулювати порядок заборони і припинення діяльності проросійських партій задля захисту демократії в Україні.