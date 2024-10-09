Верховна Рада визнала е-посвідчення ветерана основним документом для підтвердження статусу ветерана

Отримувати паперове посвідчення ветерана можна буде за бажанням.

Тепер у застосунку “Дія” можна зберігати посвідчення, що підтверджує статус учасника бойових дій, інваліда війни або члена родини загиблого Захисника. Паперовий варіант залишиться за бажанням. Е-посвідчення гарантує миттєву перевірку в режимі реального часу та захист від підробок. Законопроєкт №11376 підтримали 256 депутатів.

Згідно з повідомленням Міністерства у справах ветеранів, е-посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена сім’ї загиблого захисника або захисниці України.

Зазначено, що на сьогодні саме паперове посвідчення має статус основного документа, і лише після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформовано електронне посвідчення – е-посвідчення ветерана в “Дії”.

Джерело: Тернопільський ТЦК та СП