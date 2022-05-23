Верховна рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні - одразу на три місяці - Газета Свобода
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Верховна рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні – одразу на три місяці

Роман Васильович
23.05.2022
в ВІЙНА З рф, Новини, Офіційно, Україна
Верховна рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні – одразу на три місяці
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Особливий правовий режим діятиме щонайменше до кінця літа.

Верховна Рада підтримала продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на три місяці.

Відтак, згідно з указом президента, воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть після 25 травня ще протягом щонайменше 90 діб – до 23 серпня.

Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. “За” проголосувало 320 нардепів. Також проголосували і за продовження загальної мобілізації на три місяці. “За” проголосували 315 нардепів.

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Джерело: 5 канал
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Роман Васильович

Роман Васильович

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