Верховна рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні – одразу на три місяці

Верховна Рада підтримала продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на три місяці.

Відтак, згідно з указом президента, воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть після 25 травня ще протягом щонайменше 90 діб – до 23 серпня.

Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. “За” проголосувало 320 нардепів. Також проголосували і за продовження загальної мобілізації на три місяці. “За” проголосували 315 нардепів.

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