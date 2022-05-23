Верховна рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні – одразу на три місяці

Верховна Рада підтримала продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на три місяці.
Відтак, згідно з указом президента, воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть після 25 травня ще протягом щонайменше 90 діб – до 23 серпня.
Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. “За” проголосувало 320 нардепів. Також проголосували і за продовження загальної мобілізації на три місяці. “За” проголосували 315 нардепів.
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