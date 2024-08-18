Верховна рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на розрив зв’язків з російською церквою

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону повідомив, що, згідно з законопроєктом № 8371, Російська православна церква (РПЦ) в Україні буде заборонена, а українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв’язки з Москвою.

“Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закону”, – сказав Стефанчук.

Ба більше, ті релігійні організації, які існують в Україні і якщо до них є підозра про якісь афіліацію чи співпрацю з РПЦ, то буде проводитися експертиза.

“Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації”, – наголосив голова Верховної Ради.

Якщо ці ознаки є, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Проте воно може бути оскаржене в судовому порядку.

За словами Стефанчука, всі кроки та нюанси прописані, щоб забезпечити конституційний лад в державі з погляду релігійних відносин та унеможливити несправедливе переслідування тих чи інших речей та дати можливість тим церквам, які хочуть відскоблитися від Москви, зробити це відповідно до канонічного права.

Як зазначив голова Верховної Ради, у релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв’язку з РПЦ. Тоді вже буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їх діяльності.

“Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність”, – резюмував Стефанчук.

Напередодні Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання. У зверненні зазначається, що Патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням «русского міра», отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України.

Також стало відомо, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримала заборону діяльності релігійних організацій повʼязаних з Росією.

“Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), 16 серпня 2024 року мали зустріч з Президентом України В. О. Зеленським, під час якої обговорили питання захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України, захисту конституційного порядку і громадської безпеки, прав людини та основоположних свобод в контексті зловживання з боку країни-агресора”, – йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі у Раді церков категорично засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна – і самих українців.

Також зазначається, що в Україні навіть в умовах жорстокої війни пошановують релігійні права і свободи. Віряни, попри певні виклики, пов’язані з війною, мають можливості для гідного виразу власних релігійних почуттів й переконань. Головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої окупантами було.

Варто нагадати, що Верховна Рада 23 липня не змогла проголосувати за законопроєкт, який забороняє Українську православну церкву (Московського патріархату) №8371. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій – засідання парламенту завершилося блокуванням трибуни із плакатами. Керівництво Ради відмовилося ставити на голосування законопроєкт і оголосило перерву в роботі парламенту на майже чотири тижні.

Цей законопроєкт був проголосований у першому читанні в жовтні 2023 року.