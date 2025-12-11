Вербування через кохання

Російські спецслужби активно використовують сайти знайомств для вербування українців — як військових, так і цивільних. Проєкт dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав і проаналізував численні випадки, коли під виглядом романтичних стосунків російські агенти зізнаються в симпатії, фліртують, потім мимохіть уточнюють маршрути, місця дислокації, роботу ППО, кількість техніки чи особового складу.

Детальні ТУТ

У листопаді на Дніпропетровщині СБУ викрила чоловіка, який коригував артилерійські обстріли та дронові атаки по Нікополю. 42-річного чоловіка завербували, коли він шукав собі пару на сайті знайомств. Жінка представилась мешканкою тимчасово окупованої Каховки, насправді — позаштатною співробітницею ФСБ. Тепер йому загрожує довічне.

У липні СБУ затримала мешканку Рівного, яка готувала вибух в одному з готелів міста. Окупанти завербували жінку через сайт знайомств. Згодом вона виготовила саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням і залишила його в номері комплексу. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Торік у жовтні працівники СБУ затримали 23-річного жителя Покровська. Чоловік шукав собі пару на сайтах знайомств, а потрапив на гачок представниці російської спецслужби. СБУ затримала російського інформатора аж на Сумщині, де він стежив за роботою української ППО. Чоловіку загрожує до 12 років за ґратами.

Не лише Україна страждає від такої тактики. Німецьке видання DieWelt із посиланням на Службу військової контррозвідки Німеччини повідомляло, що російські шпигунки масово реєструються на Tinder, щоб заводити романи з німецькими військовими та політиками. Мета — вивідувати дані про постачання зброї в Україну та сіяти антиукраїнські настрої.

Схема «романтичного» вербування працює за чітким алгоритмом: спочатку створюється емоційна залежність через стрімке «закохування», постійну підтримку та компліменти. Потім людину ізолюють від друзів і рідних, переконуючи, що «тільки я тебе розумію». Далі йде поступове залучення — від дрібних «послуг» (фото з роботи, розповідь про службу) до серйозних завдань. Вербувальники пропонують перейти в російські месенджери, як Telegram-акаунти з російськими номерами чи VK. Нарешті, якщо людина «влипла», починається шантаж інтимними фото чи погрозами родині.

Щоб розпізнати вербувальника, звертайте увагу на такі ознаки: надто ідеальні або очевидно згенеровані ШІ фото (часто пояснюють «фільтрами»); миттєвий і дуже активний інтерес — пише цілодобово; швидко переводить розмову на інтим і просить фото чи відео; погано орієнтується в місті, в якому нібито живе (перевірте простими питаннями); особливо «оживає», коли ви розповідаєте про службу, техніку, локації — і різко втрачає інтерес, якщо відмовляєтесь говорити; дуже швидко зізнається в «коханні» і пропонує зустрітися… на окупованій території.

Якщо вас намагаються завербувати, негайно збережіть усю переписку та зробіть скриншоти. Повідомте СБУ: через офіційний чатбот «Спали ФСБшника» у Телеграмі t.me/spaly_fsb_bot або на «гарячу лінію» — 0 800 501 482.

Пам’ятайте: жодне «кохання», яке змушує вас зраджувати свою країну чи ризикувати життям людей, не є справжнім. Воно завжди закінчується або чужою кров’ю, або власним довічним ув’язненням. Бережіть себе і будьте пильні — навіть у пошуках любові.