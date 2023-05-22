Великогаївсьий «Агрон» зіграв у нічию і залишився третім

20 травня чемпіон Тернопільської області з футболу 2022 р. великогаївський «Агрон» у рамках 11-го туру аматорського чемпіонату України вдома зіграв у нічию із ФК «Луцьксантехмонтаж-536» (ЛСТМ).

Щоби поборотися за 1 місце в групі 1, агронівцям потрібна була лише перемога, але гості уже на 8-й хвилині відкрили рахунок – відзначився Михайло Жук. На останній хвилині першого тайму нападник «Агрона» Назар Процик вирівняв становище на футбольному полі – 1:1. Однак вже на старті другого тайму гості знову вийшли вперед – на 47-й хвилині вразив ворота Руслана Мазура лучанин Дмитро Бабенко. Та все ж нашим землякам вдалося звести матч унічию. На 85-й хвилині м’яч записав на свій рахунок атакувальний півзахисник Валентин Білик – 2:2.

«Агрон» записав до свого активу ще один заліковий пункт і продовжує з 23-ма очками утримувати третє місце турнірної таблиці в групі 1.

«Агрон» (Великогаївська громада) – ФК «Луцьксантехмонтаж-536» – 2:2 (1:1).

«Агрон»: Мазур-к, Соколовський, Стриєшин, Ковалик, Скакун, Пришнівський (Луцик, 54), Кохман, Капелян (Білик, 54), Семенець (Червонецький, 52), Процик, Софінський (Гром’як, 52). Заміна: Рогаль, Павлусь, Гуль.

Голи: Процик (45), Білик (85) – Жук Михайло (8), Бабенко (47).

Поєдинок з лучанами став останнім домашнім матчем для «агронівців» на груповій стадії. 28 травня в заключному 12 турі великогаївські футболісти гратимуть в гостях із «Факелом» (Липовець, Вінницька область).