Великодня краса на вулиці Торговиця: сотні писанок на дереві (фото)

Тернопіль активно готується до Великодня. До свята подвір’я одного з популярних ресторанів на Торговиці креативно прикрасили.

На дерево почепили сотні кольорових писанок. Як це виглядає – дивіться на фото, пише “20 хвилин”.

Вочевидь, для створення композиції витратили немало часу і зусиль. Біля одного із закладів харчування на вулиці Торговиця дерево буквально обвішали писанками.

Усі яйця дерев’яні, прикріплені до гілок за допомогою жовто-блакитних та оранжевих стрічок.

Їх тут сотні. Писанки почепили буквально до самої верхівки дерева.

Вони різнокольорові, переважно з квітковими і геометричними орнаментами.

Особливо заворожуюче та атмосферно писанки виглядають у світлу погоду, виблискуючи на сонці. А висять вони доволі низько від землі, тому можна дотягтись рукою і роздивитись зблизька.

Біля входу у цей заклад також вже традиційно поставили велику писанку з червоно-чорним малюнком. Тернополянам такий декор до свята сподобався.

Багато людей, які проходять повз, зупиняються, фотографують його і самі роблять знімки на фоні такої краси. Найдужче тішиться малеча.