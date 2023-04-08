Великодні подарунки для захисників збиратимуть у центрі Тернополя

Про це пише “Файне місто” із посиланням на Тернопільську міську раду.
Благодійна акція, метою якої є збір Великодніх подарунків для військовослужбовців, діятиме на Театральному майдані з 9 до 14 квітня. Працюватиме локація щодня з 11:00 по 17:00 год.
Усі охочі тернополяни та гості міста можуть поділитися із нашими захисниками смаколиками. Для цього пакунки потрібно буде залишити у спеціально облаштованих кошиках. Міська рада закликає усіх небайдужих приєднуватись до акції.
Поблизу будуть чергувати працівники управління культури і мистецтв, які сформують пакунки з переданих тернополянами гостинців та відправлять їх на передову. Просимо тернополян та жителів громади поділитися частинкою свого тепла та атмосфери напередодні свята Воскресіння Христового, – йдеться у повідомленні.