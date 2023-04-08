Великодні подарунки для захисників збиратимуть у центрі Тернополя

Від неділі, 9 квітня, у центрі Тернополя працюватиме Великодня платформа «Подарунок вдячності Захисникам та Захисницям». Кожен охочий зможе долучитись до акції та принести свої подарунки військовим ЗСУ.

Про це пише “Файне місто” із посиланням на Тернопільську міську раду.

Благодійна акція, метою якої є збір Великодніх подарунків для військовослужбовців, діятиме на Театральному майдані з 9 до 14 квітня. Працюватиме локація щодня з 11:00 по 17:00 год.

Усі охочі тернополяни та гості міста можуть поділитися із нашими захисниками смаколиками. Для цього пакунки потрібно буде залишити у спеціально облаштованих кошиках. Міська рада закликає усіх небайдужих приєднуватись до акції.