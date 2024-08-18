Великі інтернет-провайдери і мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників

Великі інтернет-провайдери і мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

“Аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет. Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб ви й надалі залишалися на звʼязку”, — зауважив міністр Мінцифри Михайло Федоров.

Федоров підкреслив, що у компаній, зокрема, має бути статус критично важливого підприємства й вони повинні виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ).

“Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників — один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей”, — пояснив глава Мінцифри.

Напередодні Кабмін вніс зміни до постанови №76, згідно з якими підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал “Дія”.