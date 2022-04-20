Оскільки Україна перебуває в умовах військової агресії російської федерації, цьогоріч святкування Великодня буде особливим для жителів тилової Тернопільської області. Не буде традиційних нічних богослужінь, а денні відбуватимуться з малою кількістю прихожан на Службах Божих. Про це сьогодні, 20 квітня, під час брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Рада оборони Тернопільської області прийняла декілька рішень, які дозволять нам відсвяткувати Пасхальні свята без порушення режиму комендантської години. Проведена робота зі всіма священнослужителями, відповідно почули вже фітбеки про те, що вони погоджуються з 5-ї години ранку проводити Служби Божі і малими групами. Одразу скажу, що ми не будемо відміняти на Пасху комендантської години, бо багато запитували, чи відмінемо її на цей день, чи ні. Ні – не відмінемо! Всі священнослужителі про це повідомлені і видали свої розпорядчі документи, – сказав Володимир Труш.