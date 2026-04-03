Вбивство на Тернопільщині: 20-річного чоловіка засудили до 9 років тюрми

На Тернопільщині суд виніс вирок 20-річному жителю Золотниківської громади, якого визнали винним в умисному вбивстві односельця. Чоловіку призначили 9 років позбавлення волі.

Як повідомляють у прокуратурі, трагедія сталася 19 жовтня 2024 року, коли 56-річний потерпілий перебував у гостях у знайомих.

Жорстоке побиття завершилося смертю

Між чоловіками раптово виникла сварка. У розпал конфлікту господар будинку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на гостя у спальні.

Зловмисник схопив потерпілого за шию, повалив на підлогу та завдав близько 12 ударів кулаками і ногами по голові й тілу. Коли чоловік знепритомнів, нападник витягнув його на подвір’я і продовжив побиття.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Рішення суду

Теребовлянський районний суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та призначив йому 9 років ув’язнення.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

