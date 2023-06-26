Вбивць Каті Гандзюк ув’язнили: сьогодні був суд

Оголошення вироку транслювали на сайті суду.
Колишнього голову Херсонської обласної ради Мангера визнали винним у замовленні нападу, а депутата облради Левіна — у його організації.
Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень.
Судовий розгляд справи щодо Мангера та Левіна почався в серпні 2020 року. Загалом справа налічує близько 200 томів.
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від отриманих опіків вона померла у лікарні 4 листопада, через три місяці після нападу.
Відтоді систематично по всій Україні відбувалися акції з вимогою знайти та покарати винних.
За даними слідства, організаторами злочину виявилися голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та колишній помічник одного з її депутатів Олексій Левін.
Ще один фігурант справи — Ігор Павловський, який пішов на угоду зі слідством, надавши свідчення проти обох організаторів. Ще п’ятьох фігурантів нападу — Микиту Грабчука, Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича та Сергія Торбіна — засудили до тюремних строків від трьох до шести з половиною років у 2019 році.