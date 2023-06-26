Вбивць Каті Гандзюк ув’язнили: сьогодні був суд

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк його замовнику Владиславу Мангеру та організатору Олексію Левіну.

Оголошення вироку транслювали на сайті суду.

Колишнього голову Херсонської обласної ради Мангера визнали винним у замовленні нападу, а депутата облради Левіна — у його організації.

Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень.

Судовий розгляд справи щодо Мангера та Левіна почався в серпні 2020 року. Загалом справа налічує близько 200 томів.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від отриманих опіків вона померла у лікарні 4 листопада, через три місяці після нападу.

Відтоді систематично по всій Україні відбувалися акції з вимогою знайти та покарати винних.

За даними слідства, організаторами злочину виявилися голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та колишній помічник одного з її депутатів Олексій Левін.

Ще один фігурант справи — Ігор Павловський, який пішов на угоду зі слідством, надавши свідчення проти обох організаторів. Ще п’ятьох фігурантів нападу — Микиту Грабчука, Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича та Сергія Торбіна — засудили до тюремних строків від трьох до шести з половиною років у 2019 році.