У відповідності до інвестиційної програми розвитку ВАТ «Тернопільобленерго» планує здійснити реконструкцію однієї з високовольтних підстанцій, що живить споживачів промислового району м. Тернополя.

Проведення такої реконструкції зумовлене підвищенням надійності електрозабезпечення наших споживачів в цьому енерговузлі, про це повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».

У зв’язку з чим, протягом квітня-травня передбачаються денні планові вимкнення електроустановок споживачів цього району, про які заздалегідь наша компанія буде інформувати, у відповідності до встановлених правил.

Енергетики просять з розумінням віднестись до тимчасових планових вимкнень електропостачання, які супроводжуватимуть роботи, адже в результаті отримають якісніше електропостачання. З плановими вимкненнями можна ознайомитись сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі Планові відключення.