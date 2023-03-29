ВАТ «Тернопільобленерго» планує здійснити реконструкцію однієї з високовольтних підстанцій

Проведення такої реконструкції зумовлене підвищенням надійності електрозабезпечення наших споживачів в цьому енерговузлі, про це повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».
У зв’язку з чим, протягом квітня-травня передбачаються денні планові вимкнення електроустановок споживачів цього району, про які заздалегідь наша компанія буде інформувати, у відповідності до встановлених правил.
Енергетики просять з розумінням віднестись до тимчасових планових вимкнень електропостачання, які супроводжуватимуть роботи, адже в результаті отримають якісніше електропостачання. З плановими вимкненнями можна ознайомитись сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі Планові відключення.