Васильківці перемогли

Вже ж на 13-й хвилині гравці васильковецької команди отримали нагоду відкрити рахунок, коли суддя матчу призначив пенальті у ворота великоберезовицького колективу. Удар з «точки» взявся пробивати Мельник, однак воротар суперників витягнув м’яча з нижнього кута воріт.

Натомість м’яч таки побував у воротах васильківчан. Після подачі зі штрафного Дурая, м’яча з близької відстані у сітку переправив Ясніцький. Однак за мить до цього його партнер Гнатишин опинився в положенні поза грою. І взяття воріт суддя відмінив.

Перемогу у поєдинку святкувала все ж васильковецька команда. На 1-й компенсованій хвилині поєдинку Гайдаш зі штрафного завдав влучного удару по воротах команди з Великої Березовиці.

«Поділля» (Велика Березовиця) – «Поділля» (Васильківці) – 0:1 (0:0).

До речі, після відродження Зимової першості Тернопільщини, переможцями змагань ставали – двічі «Дністер» Заліщики (2023-24 рр.) та одного разу ФК «Борщів» (2025 р.).

