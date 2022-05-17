Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це повідомляє сайт Мінекономіки

Дані надала НАК “Нафтогаз України” станом на 12 травня 2022 року.

Розрахункові ціни на бензин підвищили на 2,17 гривень з 31,19 гривень до 33,36 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 32 копійки гривень з 35,63 гривень до 35,31 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 39,86 гривень за літр, дизельного палива – 42,31 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з травня 2021 року регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 6,5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.