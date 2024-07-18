Ванна з каменю

Ванну з якого матеріалу купують для сучасного будинку чи квартири? Зі штучного каменю. Така відповідь — не поклоніння моді і не відгук на рекламу виробників. До нього прийшли менеджери спеціалізованих торгових підприємств після аналізу відгуків та рекомендацій численних споживачів, які вже користуються цим дивом сантехніки.
Якщо ви вирішите купити ванну з каменю, ви отримаєте якісну, естетичну та надійну сантехніку.
Як наповнювач або базова складова у цьому матеріалі використовується кам’яна крихта. Часто це продукти обробки мармуру чи змійовика, граніту чи яшми, оніксу чи малахіту, а також кварцовий пісок.
Як сполучна речовина виробники застосовують акрилові або поліефірні смоли, а для прискорення затвердіння рідкої маси додають спеціально призначені для цього каталізатори. Пропорції інгредієнтів, як і технології виготовлення ливарних ванн, вибираються залежно від специфіки кожного виробника.
Процес відливання ванни зі штучного рідкого каменю, як правило, включає наступні етапи:
Продукція, виготовлена методом лиття, відрізняється різноманітністю, оскільки спосіб виробництва дозволяє випуск моделей різноманітних форм, розмірів та забарвлення. Це кутові та пристінні ванни, круглі та прямокутні, з оригінальним малюнком або білі.
Передбачено комплектацію гідромасажними системами, ортопедичними підголовачами, пристосуваннями для ніг та спини. Ванни з кам’яної маси відрізняються перевагами, які вже оцінили вимогливі споживачі.
Ванни з рідкої кам’яної маси не виділяють шкідливі для людини речовин і, на відміну від моделей з природного матеріалу, не радіоактивні.