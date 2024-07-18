18.07.2024 21:54

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Ванна з каменю

18.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Поради і розваги, Теми

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Ванну з якого матеріалу купують для сучасного будинку чи квартири? Зі штучного каменю. Така відповідь — не поклоніння моді і не відгук на рекламу виробників. До нього прийшли менеджери спеціалізованих торгових підприємств після аналізу відгуків та рекомендацій численних споживачів, які вже користуються цим дивом сантехніки.

Якщо ви вирішите купити ванну з каменю, ви отримаєте якісну, естетичну та надійну сантехніку.

Технологія виготовлення

Як наповнювач або базова складова у цьому матеріалі використовується кам’яна крихта. Часто це продукти обробки мармуру чи змійовика, граніту чи яшми, оніксу чи малахіту, а також кварцовий пісок.

Як сполучна речовина виробники застосовують акрилові або поліефірні смоли, а для прискорення затвердіння рідкої маси додають спеціально призначені для цього каталізатори. Пропорції інгредієнтів, як і технології виготовлення ливарних ванн, вибираються залежно від специфіки кожного виробника.

Процес відливання ванни зі штучного рідкого каменю, як правило, включає наступні етапи:

  • Полірування поверхні всередині матриці та покриття гелькоутом для захисту від механічних впливів. Тонкий рівномірний шар цього гелеподібного компонента із пофарбованої смоли підкреслює оригінальність виробу.
  • Отримання рідкої маси з кам’яної крихти, речовини, що склеює, барвників і каталізатора.
  • Заливання композиту у форму після затвердіння гелькоуту та підключення вібропреса. Для створення імітації тієї чи іншої породи натурального каменю масу розмішують спеціальним способом, послідовно додаючи до складу барвники – пігменти.
  • Витяг готового виробу з форми після встановленого проміжку часу.

Продукція, виготовлена ​​методом лиття, відрізняється різноманітністю, оскільки спосіб виробництва дозволяє випуск моделей різноманітних форм, розмірів та забарвлення. Це кутові та пристінні ванни, круглі та прямокутні, з оригінальним малюнком або білі.

Передбачено комплектацію гідромасажними системами, ортопедичними підголовачами, пристосуваннями для ніг та спини. Ванни з кам’яної маси відрізняються перевагами, які вже оцінили вимогливі споживачі.

Плюси цієї продукції

  1. Привабливий дизайн.
  2. Виняткові теплоізоляційні властивості.
  3. Легкість догляду.
  4. Антибактеріальні властивості.
  5. Надійна звукоізоляція.
  6. Міцність та стійкість до механічних впливів.

Ванни з рідкої кам’яної маси не виділяють шкідливі для людини речовин і, на відміну від моделей з природного матеріалу, не радіоактивні.

Теги: ванна з каменю, ванна

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