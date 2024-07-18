Ванна з каменю

Ванну з якого матеріалу купують для сучасного будинку чи квартири? Зі штучного каменю. Така відповідь — не поклоніння моді і не відгук на рекламу виробників. До нього прийшли менеджери спеціалізованих торгових підприємств після аналізу відгуків та рекомендацій численних споживачів, які вже користуються цим дивом сантехніки.

Якщо ви вирішите купити ванну з каменю, ви отримаєте якісну, естетичну та надійну сантехніку.

Технологія виготовлення

Як наповнювач або базова складова у цьому матеріалі використовується кам’яна крихта. Часто це продукти обробки мармуру чи змійовика, граніту чи яшми, оніксу чи малахіту, а також кварцовий пісок.

Як сполучна речовина виробники застосовують акрилові або поліефірні смоли, а для прискорення затвердіння рідкої маси додають спеціально призначені для цього каталізатори. Пропорції інгредієнтів, як і технології виготовлення ливарних ванн, вибираються залежно від специфіки кожного виробника.

Процес відливання ванни зі штучного рідкого каменю, як правило, включає наступні етапи:

Полірування поверхні всередині матриці та покриття гелькоутом для захисту від механічних впливів. Тонкий рівномірний шар цього гелеподібного компонента із пофарбованої смоли підкреслює оригінальність виробу.

Отримання рідкої маси з кам’яної крихти, речовини, що склеює, барвників і каталізатора.

Заливання композиту у форму після затвердіння гелькоуту та підключення вібропреса. Для створення імітації тієї чи іншої породи натурального каменю масу розмішують спеціальним способом, послідовно додаючи до складу барвники – пігменти.

Витяг готового виробу з форми після встановленого проміжку часу.

Продукція, виготовлена ​​методом лиття, відрізняється різноманітністю, оскільки спосіб виробництва дозволяє випуск моделей різноманітних форм, розмірів та забарвлення. Це кутові та пристінні ванни, круглі та прямокутні, з оригінальним малюнком або білі.

Передбачено комплектацію гідромасажними системами, ортопедичними підголовачами, пристосуваннями для ніг та спини. Ванни з кам’яної маси відрізняються перевагами, які вже оцінили вимогливі споживачі.

Плюси цієї продукції

Привабливий дизайн. Виняткові теплоізоляційні властивості. Легкість догляду. Антибактеріальні властивості. Надійна звукоізоляція. Міцність та стійкість до механічних впливів.

Ванни з рідкої кам’яної маси не виділяють шкідливі для людини речовин і, на відміну від моделей з природного матеріалу, не радіоактивні.