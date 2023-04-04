Вагомі здобутки тернопільських гирьовиків

1–2 квітня в Ужгороді відбувся відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту України, в якому взяли участь спортсмени з 15 областей України. До збірної Тернопільської області увійшло п’ять спортсменів, які представляли Збаразькі ДЮСШ та СК «Гирьовик».

З особистим рекордом та бронзовою медаллю серед юнаків до 18 років у вазі + 74 кг завершив свій виступ дебютант змагань Андрій Боднар. У вазі до 74 кг у двоборстві серед юніорів 1-е місце, серед чоловіків 3-є місце, у довгому циклі 1-е місце серед чоловіків виборов Вадим Карлатян. У вазі +95 кг 1-е місце серед чоловіків у довгому циклі та 1-місце у командній естафеті здобув Роман Баланюк.

Як розповів тренер спортсменів, заслужений тренер України Петро Багрій: «Згадати про молоді роки та підтримати своїх учнів та команду спробував і я. Довелося трохи впиратися, але вийшло не погано. У вазі 95 кг у довгому циклі серед чоловіків 3-є місце, а в командній естафеті 1-е місце».

З особистим рекордом та срібною медаллю завершив виступ і вихованець Гуголя Віталія – Володимир Гумений.

Вдало виступили й вихованці Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту, зокрема у змаганнях серед юнаків чемпіоном став Віталій Гурняк, а серед юніорів посів третє місце. Друге місце серед юніорів виборов Денис В’юк, а третє – Ростислав Гайдош. За крок від п’єдесталу зупинився Олександр Тарапата.

Готував спортсменів до змагань тренер-викладач з гирьового спорту Зіновій Кульчицький.

В командному заліку Тернопільська область посіла третє місце.