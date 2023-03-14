В українських супермаркетах почали “танути” ціни на курячі яйця: скільки коштуватиме десяток

Повномасштабна війна завдала серйозного удару по аграрному сектору, зокрема багато ферм було пошкоджено або повністю зруйновано. Також внаслідок бойових дій скоротилося поголів’я курей та худоби, через що в країні злетіли ціни на яйця та іншу продукцію тваринного походження. Проте на другий тиждень березня у супермаркетах почали дешевшати яйця.
Так, станом на 9 березня курячі яйця “Квочка” в середньому пропонуються по 71,60 гривні за десяток. У лютому середній цінник становив 73,60 гривні, тобто зараз на 2 гривні дешевші. Вартість яєць коливається у діапазоні 68,99-74,20 гривні за десяток, залежно від торгової мережі.
В той самий час курячі яйця “Ясенсвіт” не порадували покупців здешевленням, а зовсім навпаки. Продукція піднялася у ціні з 73,99 до 74,25 гривні за десяток.