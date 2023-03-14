В українських супермаркетах почали “танути” ціни на курячі яйця: скільки коштуватиме десяток

В українських супермаркетах почали знижуватись ціни на курячі яйця. Десяток вже можна купити в середньому на 2 гривні дешевше, ніж у лютому. Про це свідчать дані моніторингу, опубліковані на порталі Мінфін.

Повномасштабна війна завдала серйозного удару по аграрному сектору, зокрема багато ферм було пошкоджено або повністю зруйновано. Також внаслідок бойових дій скоротилося поголів’я курей та худоби, через що в країні злетіли ціни на яйця та іншу продукцію тваринного походження. Проте на другий тиждень березня у супермаркетах почали дешевшати яйця.

Так, станом на 9 березня курячі яйця “Квочка” в середньому пропонуються по 71,60 гривні за десяток. У лютому середній цінник становив 73,60 гривні, тобто зараз на 2 гривні дешевші. Вартість яєць коливається у діапазоні 68,99-74,20 гривні за десяток, залежно від торгової мережі.

В той самий час курячі яйця “Ясенсвіт” не порадували покупців здешевленням, а зовсім навпаки. Продукція піднялася у ціні з 73,99 до 74,25 гривні за десяток.