В Україні зростає заборгованість по зарплаті: які регіони у лідерах?

Загалом, борги збільшилися на 7,1%, порівняно з минулим роком. Найбільші боржники знаходяться на Півночі та Півдні України. А сумне лідерство тут мають підприємства державної форми власності. Та попри всі труднощі, українці продовжують працювати та створювати нові робочі місця. Від початку року в країні заснували 18 тисяч нових компаній. Всі подробиці зібрав Центр громадського моніторингу та контролю.

Найбільші боржники — державні підприємства

В Україні станом на серпень цього року 1 872 компанії заборгували зарплату своїм працівникам. Таку інформацію зібрав Опендатабот, ґрунтуючись на даних Міністерства юстиції щодо кількості проваджень, відкритих через невиплату зарплатні. Загалом йдеться про 34 тисячі випадків заборгованостей перед працівниками. Найбільше роботодавців-боржників виявилося на Сумщині — 5,6 тис. проваджень або 16,4% від загальної кількості. У Києві 3,4 тис. боргів із зарплати (9.8%). У трійці також Дніпропетровщина — 2,2 тис. (6.6%). Найменше боргів у Чернівецькій області, тут зареєстровано лише 41 провадження через затримку зарплатні. Варто зазначити, що у майже 3 тисячах проваджень регіон не вказано.

Найбільшим підприємством-боржником є Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 071 провадження або 11.8% від загальної кількості. 892 провадження відкрито через невиплату зарплати Сумським машинобудівним науково-виробничим об’єднанням-інжиніринг. У переліку також Полтавський Облавтодор, Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння, Енергосталь, Запоріжцивільпроект та Рівненський автомобільний ремонтний завод.

Найбільшими боржниками нині є саме державні підприємства та акціонерні товариства — понад 11 та 9 тис. проваджень або 33.8% та 28.8% від усіх боргів відповідно. На третьому місці ТОВ — 4,9 тис. або 14.2%. На дочірні та комунальні підприємства припадає 12.5% та 4.3% усіх боргів.

Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7.1% більше, аніж за весь минулий рік. Загалом же найбільшу заборгованість із зарплати фіксували у 2021 році — тоді кількість таких проваджень сягнула — 6,3 тис.

Найвищі зарплати у війську та IT

Відповідно до даних порталу Work.ua, середня зарплата в Україні нині становить 21 500 гривень. А найвищі ставки пропонують у IT-галузі та армії. Зокрема, на вакансії із зарплатою у понад 70 тисяч гривень на порталі нині шукають танкістів, операторів ПТРК та РЕБ, навідників, розвідників, снайперів, штурмовиків та представників багатьох інших військових спеціальностей.

Серед українських міст нині найвищі середні зарплати у Херсоні (27 500 грн) — здебільшого, завдяки тим же військовим вакансіям. Також в лідерах традиційно Київ (25 000 грн), Львів (22 500 грн), Ужгород (21 000 грн), Одеса (20 500 грн), Дніпро, Івано-Франківськ та Чернівці (20 000 гривень). Найменше серед обласних центрів готові платити роботодавці у Кривому Розі (16 500 грн) та Сумах (15 000 грн).

“НЕВТОМНІ ЇЖАКИ” та “ПІШЛО — ПОЇХАЛО”

Українці цього року також активно створювали власні ініціативи. За першу половину 2024-го з’явилося 18 000 нових компаній. 69,5% з них — це товариства з обмеженою відповідальністю. На другому місці громадські організації — 9,7%. У трійці також благодійні організації — 6,5%. Нові фермерські господарства та ОСББ становлять 2,9%.

Найбільше нових компаній зареєстрували у столиці — 31% від загальної кількості. 8,2% створили на Львівщині, а 7,9% у Дніпропетровській області.

Опендатабот сформував топ найкреативніших назв компаній, які були створені у 2024 році. Серед інших, до переліку потрапила Благодійна організація “БФ “НЕВТОМНІ ЇЖАКИ” та Громадські організації “ЧАРІВНИЙ ПЕНДЕЛЬ” і “ПІШЛО — ПОЇХАЛО”. А серед бізнесів найбільш творчо до вибору назви підійшли літальні апарати “БДЖОЛИ-САМУРАЇ”, виробництво “АНТИ ОРК СОЛЮШЕН” та інтернет-магазин “БЕЗТУРБОТНИЙ СЛОН”.