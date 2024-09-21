В Україні, зокрема й на Тернопільщині, перекрили масштабні канали збуту зброї та наркотиків

Завдяки діям правоохоронців перекрито канали збуту зброї, бойових припасів та наркотичних засобів. Схеми виявили по всій території України, усього підозри висунули 116 фігурантам.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

Спецоперації проводили за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони ОГПУ. Слідчі дії здійснювали також Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі управління ГУ НП в областях, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

У межах слідства правоохоронці провели понад 129 обшуків, за результатами яких вилучили зброю та боєприпаси:

12 мінометних та протитанкових мін,

187 гранатометів та майже 180 пострілів до них,

понад 85 автоматів та кулеметів,

20 одиниць саморобної вогнепальної зброї,

124 детонатори,

124 тротилових шашок,

понад 170 гранат,

45 пістолетів, майже 38 000 набоїв,

15 кг пороху,

артилерійські снаряди.

Також у декількох регіонах України проведено понад 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропні речовини на понад 15,5 мільйонів гривень:

15 кг амфетаміну,

понад 7 тисяч таблеток MDMA вагою близько 3 кг,

вагою близько 3 кг, майже 1 кг канабісу,

понад 80 грамів небезпечної психотропної речовини PVP,

коноплі.

А ще вилучили 100 тисяч грн, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, ваги та чернетки фігурантів.

49 людям повідомлено про підозру за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів, а також привласнення зброї та боєприпасів (ст. 263, ст. 410 КК України).

Ще 67 оголосили про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України). 11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.