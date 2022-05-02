Український уряд до кінця війни з РФ зафіксував тарифи на комунальні послуги для населення на рівні 24 лютого 2022 року. Відповідну постанову № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» Кабмін схвалив 29 квітня.

Документом рекомендується протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення.

Також урядова постанова рекомендує застосовувати тарифи до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

Компаніям радять призупинити виконання погоджених в інвестиційних програм. Кошти, передбачені для зарахування на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, радять спрямовувати на оплату енергоносіїв та погашення інших зобов’язань для забезпечення стабільної діяльності таких суб’єктів господарювання; відтермінувати розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм.