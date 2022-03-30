Таку кількість нових бізнесів відкрили українці за першу добу з відновлення автоматичної реєстрації ФОП у Дії.

Таку кількість нових бізнесів відкрили українці за першу добу з відновлення автоматичної реєстрації ФОП у Дії.

Таку кількість нових бізнесів відкрили українці за першу добу з відновлення автоматичної реєстрації ФОП у Дії.

Таку кількість нових бізнесів відкрили українці за першу добу з відновлення автоматичної реєстрації ФОП у Дії.

Таку кількість нових бізнесів відкрили українці за першу добу з відновлення автоматичної реєстрації ФОП у Дії. Серед лідерів відкритих ФОП — сфери надання інформаційних послуг, ІТ та роздрібна торгівля, дослідили в opendatabot.