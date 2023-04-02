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В Україні визначили дати проведення мультипредметного тесту

02.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Освіта

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Цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) як альтернативу традиційному ЗНО.

За його результатами вступатимуть до вишів. Тестування проходитиме у дві сесії.

Основна триватиме з 5 до 23 червня, додаткова – з 11 до 24 липня.

Ті, хто планують взяти участь в основній, повинні з 3 квітня до 3 травня створити персональні е-кабінети та подати необхідні документи для участі.

Додатковий період реєстрації триватиме з 5 до 12 червня.

Тоді зможуть зареєструватися ті, хто весною не зміг це зробити з поважних причин або ж отримав відмову.

Завантажити запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, учасники основного періоду зможуть не пізніше ніж за 10 днів до її початку. А от додаткового – не пізніше ніж за 3 дні.

Результати першого етапу НМТ можна буде переглянути у персональних е-кабінетах до 28 червня, другого – до 29 липня.

Нагадуємо, для жителів тимчасово окупованих територій будуть збережені всі пільги щодо вступу до навчальних закладів для здобуття передвищої та вищої освіти.

А для жителів з територій активних бойових дій застосування пільг буде визначено у травні з урахуванням поточної ситуації.

Джерело: Тернополянни

Теги: ЗНО, НМТ

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